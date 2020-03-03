Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları 1 Ukrayna askerini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları 1 Ukrayna askerini öldürdü - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları 1 Ukrayna askerini öldürdü

6 saat önce

Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurlarının saldırıları sonucunda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları 1 Ukrayna askerini öldürdü, System.String[]

Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurlarının saldırıları sonucunda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rus silahlı unsurlarının Minsk Anlaşması ile alınan ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

Gün boyunca Rus unsurların 7 defa ateşkesi ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "Düşman saldırıları sonucunda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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