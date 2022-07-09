Ukrayna'nın doğusunda sıcak çatışmalar - Son Dakika
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Ukrayna'nın doğusunda sıcak çatışmalar

09.07.2022 16:00

Yükselen dumanlar Yaralıya İlk yardım müdahalesi Yaralının acıyla bağırması Gazetecilerin yerde yatması Yanan ev Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Yükselen dumanlar

Yaralıya İlk yardım müdahalesi

Yaralının acıyla bağırması

Gazetecilerin yerde yatması

Yanan ev Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusunda sıcak çatışmalar sürerken Donetsk bölgesinde bulunan Siversk kasabası yakınlarında bombardıman sonucu yükselen dumanlar görüntülendi. Bombardıman sonucu yaralanan sivillere ilk yardım müdahalesi yapıldı. Saldırılarda bazı evlerin isabet aldığı görüldü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın doğusunda sıcak çatışmalar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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