Ukrayna'nın doğusunda sıcak çatışmalar

Yükselen dumanlar
Yaralıya İlk yardım müdahalesi
Yaralının acıyla bağırması
Gazetecilerin yerde yatması
Yanan ev Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusunda sıcak çatışmalar sürerken Donetsk bölgesinde bulunan Siversk kasabası yakınlarında bombardıman sonucu yükselen dumanlar görüntülendi. Bombardıman sonucu yaralanan sivillere ilk yardım müdahalesi yapıldı. Saldırılarda bazı evlerin isabet aldığı görüldü.
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