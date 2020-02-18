Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseldi çatışmalar amatör kamerada - Son Dakika
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Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseldi çatışmalar amatör kamerada

6 saat önce

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseldi Çatışmalar amatör kameradaSonat Kerem, Kiev, (DHA) ' Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2015 yılında binlerce kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların yıl dönümünde tansiyon yeniden yükseldi.

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseldi Çatışmalar amatör kamerada

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ' Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2015 yılında binlerce kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların yıl dönümünde tansiyon yeniden yükseldi. Rusya yanlısı milislerle Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'ayrılıkçıların provokasyon yaptığını' açıkladı. Çatışma anları amatör kameraya yansıdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ilinde bu sabah saatlerinde bazı noktaların topçu ateşi ile vurulduğunu, ardından Rusya yanlısı güçlerin Novotoşkovskoye ve Jelobka kasabaları arasındaki üç cephede saldırıya geçtiklerini bildirdi.

Ukrayna birliklerinin saldırılara karşı koyduğunu ve çatışmaların yaşandığını belirten Homçak, 1 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya yanlısı güçlerden ise 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki stratejik Debaltseve kasabasında 2015 yılında yaşanan çatışmaların sonlanmasının bugün beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Homçak, 'Düşman, Debaltseve'nin kendi zaferi olduğunu göstermeye çalışıyor' dedi.

ZELENSKİ PROVOKASYONA YANIT VERDİK

Yaşananları 'ayrılıkçıların provokasyonu' olarak nitelendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Güçlü bir ordumuz var. Ordumuz, provokasyonlara şiddetli şekilde yanıt verdi. Bu provokasyon, savaşı sonlandırma ve barışı sağlama yönündeki tutumuzu değiştirmeyecek' dedi.

RUS YANLILARI UKRAYNA ORDUSU BAŞLATTI

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden 'Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamada ise bu sabah Ukrayna birliklerinin saldırıya geçtiği ve 'halk milislerinin bulunduğu bölgeye girmeye çalıştıkları' iddia edildi.

'Normandiya Dörtlüsü' olarak adlandırılan Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, 9 Aralık 2019 tarihinde Paris'te yapılan zirvede, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tam ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseldi çatışmalar amatör kamerada

Ukrayna, Rusya, Kiev, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
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