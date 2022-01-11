Ukrayna"nın doğusundaki Donbas'tan Rusya'ya işlenmiş et ürünleri ihraç edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde üretilen işlenmiş et ürünlerinin Rusya'ya ihraç edildiği bildirildi.
Bölgede bulunan Donetsk şehrindeki sözde tarım bakanlığından yapılan açıklamada, "1,5 ton işlenmiş et ürününün ilk partisi Rusya'nın Rostov bölgesine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 15 Ekim'de imzalanan kararnameyle, Donbas bölgesinde üretilen ürünlere, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statü verilmişti.
Ukrayna, söz konusu kararnameye ilişkin Rusya'ya protesto notası göndermişti.
Donbas krizi
Başkent Kiev'de, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine ülkede 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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