Ukrayna 'nın doğusundaki Donetsk şehrinde Ukrayna güçleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda bir pazar yerine roket düştüğü, 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna güçlerinin Donetsk'e saldırısında 6 sivilin öldüğü açıklandı - Son Dakika

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