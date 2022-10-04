İzyum'da Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı

İzyum kentinin dış bölgelerindeki arazilerden çatışmalardan geriye kalan çok sayıda mühimmatın toplanma işlemi ise devam ediyor.

Rusya 'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, İzyum kentinin çıkışında yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'nda bölgede yaşanan çarpışmalar anısına Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt, Ukrayna askerleri tarafından Ukrayna bayrağı renklerine boyandı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

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