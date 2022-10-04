İzyum'da Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı - Son Dakika
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İzyum'da Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı

04.10.2022 17:23

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesindeki, Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçlerinin çekildiği İzyum kentinde, Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesindeki, Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçlerinin çekildiği İzyum kentinde, Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, İzyum kentinin çıkışında yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'nda bölgede yaşanan çarpışmalar anısına Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt, Ukrayna askerleri tarafından Ukrayna bayrağı renklerine boyandı.

İzyum kentinin dış bölgelerindeki arazilerden çatışmalardan geriye kalan çok sayıda mühimmatın toplanma işlemi ise devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzyum'da Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzyum'da Sovyetler Birliği askerlerine ithafen yapılan anıt Ukrayna bayrağı renklerine boyandı - Son Dakika
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