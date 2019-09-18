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Ukrayna'nın doğusundaki kriz

26 dakika önce

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Birleşik Güçler Operasyonu basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bir askerin hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkes sürecinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, saldırılarda Minsk anlaşmaları kapsamında yasaklanan 82 mm kalibrelik havan toplarının kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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