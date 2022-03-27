Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Rusya'ya bağlanması için referandum planlanıyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Rusya'ya bağlanması için referandum planlanıyor

27.03.2022 13:15
Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Rusya'ya bağlanması için referandum planlanıyor

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yakın bir zamanda Rusya'ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yakın bir zamanda Rusya'ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu'na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim." dedi.

Rusya, 21 Şubat'ta bağımsızlığını tanımıştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki meydan olaylarından sonra Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri adı altında yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuş, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başlamıştı.

Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtmişti. ???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Rusya'ya bağlanması için referandum planlanıyor - Son Dakika


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