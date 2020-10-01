Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, 146 noktada tespit edilen yangınlardan 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar sebebiyle 9 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi.

11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 bina zarar gördü.

Ukrayna polisi, yangınlara ilişkin 7 cezai takibat başlattı.

1500 kişi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı yangın söndürme çalışmaları sürüyor.