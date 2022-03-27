Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi - Son Dakika
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Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

27.03.2022 16:40

Sığınmacılara ilk yardım eğitimi verilmesi Şarkı söyleyen bir grup DNIPRO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilerek Dnipro kentine sığınan siviller, sığınma merkezine dönüştürülen eski bir otelde Kust gönüllü merkezi tarafından...

Sığınmacılara ilk yardım eğitimi verilmesi

Şarkı söyleyen bir grup DNIPRO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilerek Dnipro kentine sığınan siviller, sığınma merkezine dönüştürülen eski bir otelde Kust gönüllü merkezi tarafından kurulan alanlarda barınıyor.Otelde aynı zamanda gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimleri de veriliyor.

Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi
Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi
Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi

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İlk Yardım, Ukrayna, Şarkı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller, sığınma merkezine yerleştirildi - Son Dakika


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