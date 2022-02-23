Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı.

Donbas bölgesinde "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle hafta sonu başlayan tahliyeler sürüyor.

Yaklaşık 200 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğu Rusya'nın Rostov bölgesinde, çoğunluğu kadın ve çocuk olan tahliye edilenler kamplardaki çadırlara ve yurtlara yerleştiriliyor.

Gelenlerin bir kısmı ise Rusya'nın farklı bölgelerine gönderilirken, çocukların Rus okullarına kayıtları yapılıyor.

Donbas'ta tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 18 Şubat'tan itibaren 96 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini bildirdi.

Bu sayının duruma göre 500 bine ulaşma ihtimali olduğunu belirten Çupriyan, ülkenin 12 bölgesinde gelenler için 230 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu, 74 bölgenin de sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev de bölgeye 2 binden fazla çocuğun getirildiğini, bunların 1500'ünün okula kaydının yapıldığını açıkladı.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.