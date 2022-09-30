Cephe hattındaki Krasnohorivka sakinleri çatışmalar nedeniyle sığınaklarda yaşıyor

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan ve cephe hattının yakınında bulunan Krasnohorivka şehri sakinlerinin büyük bölümü, bölgede Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmalardan dolayı sığınaklarda yaşamak zorunda kalıyor.

Krasnohorivka şehri, Donetsk bölgesinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan cephe hattına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Çatışmalar nedeniyle sakinlerinin birçoğunun tahliye edildiği şehrin sokaklarında atılan top ve roketlerin sesleri yankılanıyor. Şehir, zaman zaman Rus güçlerinin saldırılarına da hedef oluyor.

Birçok evin hasar gördüğü şehirde, sokaklarda çok az sayıda kişiye rastlanıyor. Dükkanların büyük kısmının kapalı olduğu Krasnohorivka'da evlerini terk etmek istemeyen veya maddi imkansızlıktan dolayı tahliye olamayanlar yaşıyor. Ukraynalı yardım kuruluşları, şehirde kalanlara gıda yardımında bulunuyor.

Şehre yakın bölgede Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar sebebiyle Krasnohorivka sakinlerinin büyük kısmı evlerinin ya da apartmanların bodrumlarındaki sığınaklarda yaşıyor.

"Evde olmak tehlikeli bu nedenle herkes sığınakta kalıyor"

Komşularıyla sığınakta kalan 50 yaşındaki Marya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir odada 5 kadın birlikte uyuduklarını belirtti.

Bölgede her gün çatışma olduğunu ve bu nedenle savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sığınakta yaşamak zorunda kaldıklarını söyleyen Marya, "Her gün atışlar olduğu için biz burada kalmak zorundayız. Çatışmalar sürüyor. Dışarıda kalmak, evde olmak tehlikeli. Bu nedenle herkes burada sığınakta kalıyor." dedi.

Marya, komşularıyla birbirlerine destek olduklarını, başka bölgelere ya da yurt dışına tahliye olmayı istemediğini ifade etti.

Kış için hazırlıklarını yaptıklarını ve savaş bitmezse sığınakta kalmaya devam edeceklerini dile getiren Marya, "Kış kapıda. Sobamız var, odun topluyoruz. Eğer savaş bitmezse tüm kışı burada geçirmeye hazırız." diye konuştu.

"Hayatımız burada ve hiçbir yere gitmiyoruz"

Sığınakta kalanlardan Feride'nin evi, 4 gün önceki bir saldırıda ağır hasar almış. Sığınağın girişine koyduğu yatakta uyuduğunu ifade eden Feride, şehirde elektriklerin sık sık kesildiğini, doğal gazın ise olmadığını dile getirdi.

Feride, her gün bölgede çatışma yaşandığını, eczanelerin kapalı olduğunu, evlerinin yakınında açık market bulunmadığını kaydetti.

Tahliye olmayı istemediğini dile getiren Feride, "Bir şeyin olacağı varsa demek ki burada başımıza gelecek, bu yüzden de hiçbir yere gitmiyoruz. Burada oturmaya devam edeceğim. Burada çocuklarım var, hayatımız burada." ifadelerini kullandı.