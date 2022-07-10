ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
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ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu

10.07.2022 13:10

Vurulan binalardan eşyalarını almaya çalışan vatandaşlar Vurulan binalarda arama kurtarma çalışması yapan görevliler Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy'nin açıklamaları ÇASOV YAR - Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine...

Vurulan binalardan eşyalarını almaya çalışan vatandaşlar

Vurulan binalarda arama kurtarma çalışması yapan görevliler

Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy'nin açıklamaları ÇASOV YAR - Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
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