Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.