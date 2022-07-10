Vurulan binalardan eşyalarını almaya çalışan vatandaşlar
Vurulan binalarda arama kurtarma çalışması yapan görevliler
Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy'nin açıklamaları ÇASOV YAR - Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.
Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › ÇASOV YAR - Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika