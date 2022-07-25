Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı

25.07.2022 16:45
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki kent, köy ve yerleşimlere yönelik Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırıların arttığı belirtildi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesindeki kent, köy ve yerleşimlere yönelik Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırıların arttığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak noktalarından Donetsk cephe hattına yakın Bahmut, Kramatorsk, Çasov Yar, Slavyansk ile Konstantinovka kentleri ve çevrelerindeki köylere yönelik Rus hava saldırıları artarak devam ediyor.

Sürekli sirenlerin çaldığı, saldırı tehlikesi nedeniyle sokakların boş görüldüğü ve havan topu seslerinin duyulduğu Bahmut, Kramatorsk ve Konstantinovka'ya son bir haftada isabet eden füzeler bölgedeki okullar, evler, işletmeler, pazar yerleri, sanayi bölgeleri ve diğer yapılara ciddi hasar verdi.

Bölgedeki son durumu AA muhabirine değerlendiren Bahmut Polis İdaresi Basın Sorumlusu Binbaşı Pavlo Diyaçenko, dün gece ve bu sabah Bahmut, Kramatorsk ve Konstantinovka'da yeni patlamaların meydana geldiğini söyledi.

Son dönemlerde Donetsk cephesindeki durumun çok fazla değişmediğini, Bahmut kenti ile yoğun çatışmaların sürdüğü noktalar arasında yaklaşık 12-15 kilometre kadar mesafe olduğunu belirten Diyaçenko, Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim birimlerine ve sivil yapılara yapılan hava saldırılarının son günlerde arttığını aktardı.

Bahmut ve Konstantinovka'da sivillere insani yardım dağıtılan okul binalarına dün Rus güçlerinin fırlattığı füzelerin isabet ettiğini anlatan Diyaçenko, "Bu bölgeye yönelik hava saldırıları arttı. Bahmut çarşısına da saldırı düzenlendi. Bu saldırı sabah erken saatlerde oldu. Saldırı yarım saat sonra olsaydı birçok insan orada olurdu ve büyük kayıp yaşanırdı." diye konuştu.

Novoselevka köyünde bir eve düşen füze patlamadı

Öte yandan Kramatorsk'a yakın Novoselevka köyünde bir eve dün gece isabet eden "Smerç" olduğu iddia edilen füze patlamadı.

Rus güçlerince atılan füze evin çatısını delerek misafir odasına isabet etti.

Ev sahipleri, olay yerine gelen gazetecilere, füzenin Ukraynalı yetkililer tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı! Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı!
Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement