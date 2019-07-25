Ukrayna'nın el koyduğu Rus tankerin mürettebatı Rusya'ya dönüyor

Ukrayna 'daki Rus Büyükelçiliği, Kerç Boğazı'nda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) ele geçirdiği Rus tanker gemisinin mürettebatının Rusya 'ya döndüğünü duyurdu.

TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Büyükelçiliği, Kerç Boğazı'nda, SBU tarafından el koyulan Rus tanker gemisinin gözaltındaki mürettebatının serbest bırakılıp, Rusya'ya yollandığını; geminin ise limanda tutulduğunu duyurdu.