Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın el koyduğu Rus tankerin mürettebatı Rusya'ya dönüyor
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Ukrayna'nın el koyduğu Rus tankerin mürettebatı Rusya'ya dönüyor

12 dakika önce

Ukrayna'daki Rus Büyükelçiliği, Kerç Boğazı'nda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) ele geçirdiği Rus tanker gemisinin mürettebatının Rusya'ya döndüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın el koyduğu Rus tankerin mürettebatı Rusya'ya dönüyor, System.String[]
Ukrayna'daki Rus Büyükelçiliği, Kerç Boğazı'nda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) ele geçirdiği Rus tanker gemisinin mürettebatının Rusya'ya döndüğünü duyurdu.

TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Büyükelçiliği, Kerç Boğazı'nda, SBU tarafından el koyulan Rus tanker gemisinin gözaltındaki mürettebatının serbest bırakılıp, Rusya'ya yollandığını; geminin ise limanda tutulduğunu duyurdu.


Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 Kaynak: DHA
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