Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı

02.03.2022 19:01

- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi.

- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı

ENERGODAR - Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.

Ukrayna'da siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı

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bombalı saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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