Rusya 'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunan Canköy 'de patlama meydana geldi. Ukrayna'nın enerji kurumu Energoatom'dan yapılan açıklamada, "16 Ağustos sabahı Kıırm'ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi" denildi. Rus medyası ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Ukrayna, Kırım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırım'da ikinci patlama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.