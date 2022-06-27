Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi

27.06.2022 20:38

- Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait T-72 tankı ile obüs, Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenmeye başladı.

- Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi

VARŞOVA - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait T-72 tankı ile obüs, Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait bir T-72 tankı ile obüs Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Plac Zamkowy Meydanı'nda (Kale Meydanı) sergilenmeye başladı. Rus zırhlılarının sergileneceği alanın açılışını Polonya Başbakanlık Sözcüsü Michal Dworczyk ile Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malara yaptı. Sergilenmek üzere Varşova'ya getirilen tank ve obüsün Rusya'nın mağlup edilebileceğine bir işaret olduğunu kaydeden Dworczyk, "En başta Avrupa olmak üzere Polonya'daki pek çok çevre, Rus ordusunun yenilmez olduğunu, Rusya'nın tehlikeli olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun Rusya ile bir anlaşmaya varılması gerektiğini iddia etmişti. Ukraynalı askerler tarafından imha edilen bu Rus araçları, kararlılığın, cesaretin ve profesyonelliğin Rus ordusunu yenebileceğinin kanıtıdır. Rus barbarlar sadece Ukrayna'yı savunan askerleri değil sivilleri de acımasızca öldürmeye devam ediyor. Bu durumu Bucha, Mariupol, Severodonetsk ve daha onlarca şehirde gördük" dedi.

Ukraynalı askerlerin sadece vatanlarını değil, Polonya'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğini de savunduklarını ifade eden Dworczyk, "Ukraynalı asker ve gönüllülerin, bir gecede silaha sarılan sıradan sivillerin kahramanca direnişi, kararlılığı ve cesareti olmasaydı, bugün Rus tanklarının Polonya sınırında olması çok muhtemeldi" dedi.

Malara ise yaptığı açıklamada, "Sergilenen askeri araçların Avrupa'nın diğer şehirlerine geçmeden önce Ukrayna'nın en yakın ortağı ve dostu olan Polonya'nın başkentinde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaşın ilk gününden bugüne kadar Ukrayna ordusunun yaklaşık 10 bin adet Rus askeri teçhizatını imha ettiğini sözlerine ekleyen Malar, imha edilen T-72'ye işaret ederek, Ukrayna ordusunun şu ana kadar Rusya'ya ait bin 500'den fazla zırhlı aracı imha ettiğini açıkladı.

Halk sergilenen Rus zırhlılarına ilgi gösterirken, imha edilen zırhlı araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

YORUMLAR
500
Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 01:28:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement