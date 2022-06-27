- Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiği Rus tankı ve obüsü Polonya'da sergilendi

VARŞOVA - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait T-72 tankı ile obüs, Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait bir T-72 tankı ile obüs Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Plac Zamkowy Meydanı'nda (Kale Meydanı) sergilenmeye başladı. Rus zırhlılarının sergileneceği alanın açılışını Polonya Başbakanlık Sözcüsü Michal Dworczyk ile Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malara yaptı. Sergilenmek üzere Varşova'ya getirilen tank ve obüsün Rusya'nın mağlup edilebileceğine bir işaret olduğunu kaydeden Dworczyk, "En başta Avrupa olmak üzere Polonya'daki pek çok çevre, Rus ordusunun yenilmez olduğunu, Rusya'nın tehlikeli olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun Rusya ile bir anlaşmaya varılması gerektiğini iddia etmişti. Ukraynalı askerler tarafından imha edilen bu Rus araçları, kararlılığın, cesaretin ve profesyonelliğin Rus ordusunu yenebileceğinin kanıtıdır. Rus barbarlar sadece Ukrayna'yı savunan askerleri değil sivilleri de acımasızca öldürmeye devam ediyor. Bu durumu Bucha, Mariupol, Severodonetsk ve daha onlarca şehirde gördük" dedi.

Ukraynalı askerlerin sadece vatanlarını değil, Polonya'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğini de savunduklarını ifade eden Dworczyk, "Ukraynalı asker ve gönüllülerin, bir gecede silaha sarılan sıradan sivillerin kahramanca direnişi, kararlılığı ve cesareti olmasaydı, bugün Rus tanklarının Polonya sınırında olması çok muhtemeldi" dedi.

Malara ise yaptığı açıklamada, "Sergilenen askeri araçların Avrupa'nın diğer şehirlerine geçmeden önce Ukrayna'nın en yakın ortağı ve dostu olan Polonya'nın başkentinde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaşın ilk gününden bugüne kadar Ukrayna ordusunun yaklaşık 10 bin adet Rus askeri teçhizatını imha ettiğini sözlerine ekleyen Malar, imha edilen T-72'ye işaret ederek, Ukrayna ordusunun şu ana kadar Rusya'ya ait bin 500'den fazla zırhlı aracı imha ettiğini açıkladı.

Halk sergilenen Rus zırhlılarına ilgi gösterirken, imha edilen zırhlı araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.