Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti

Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı UEFA'ya şikayet etti.

"UKRAYNA BİR İLLÜZYON YARATIYOR"

BBC'de yer alan habere göre Rusya,Ukrayna'yı 'Formayla siyasi mesaj veriliyor' diyerek UEFA'ya şikâyet etti. UEFA, BBC'ye yaptığı açıklamada, "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da forma ile ilgili "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını." söylemişti.

"UKRAYNA'NIN TÜMÜ İÇİN MÜCADELE EDECEKLER"

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ise formayı sosyal medya hesabından yayımladığıvideoyla tanıtmış ve "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" ifadelerini kullanmıştı.