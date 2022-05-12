Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu

12.05.2022 12:06

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Fastiv şehri, savaşın ilk günlerinden beri siviller için geçici yurt haline geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Fastiv şehri, savaşın ilk günlerinden beri siviller için geçici yurt haline geldi.

Kiev merkezinden yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan Fastiv, Rus ordusunun kontrolü altına girmemesi ve saldırılardan kaçan sivillere ev sahipliği yapmasıyla dikkati çekiyor.

Rus saldırılarından kendisini kurtarmaya çalışan siviller, savaşın ilk günlerinden beri tehlikeli bölgelerden Fastiv'e akın ediyor.

Şimdiye kadar 6 binden fazla Ukraynalının geçici olarak yerleştiği kentte, insani yardım merkezi de faaliyetlerini sürdürüyor.

"Gelenlerin bazıları korkunç halde"

Fastiv Kent Kültür Dairesi Başkanı Natalya Şavçenko, kente gelenlere yönelik faaliyetlerle ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Şavçenko, savaşın ilk günlerinde insani yardım merkezi kurduklarını belirterek, "Rusya topraklarımıza saldırdığında, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden gelenler oldu. Donetsk, Luhansk, Mariupol, Harkiv, Herson gibi kentlerden de vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Gelenlere yardımcı olmaya çalıştık. Gelenleri kentteki evlere yerleştiriyoruz." dedi.

Bu merkezde gelenleri kayıt altına aldıklarını ve onlara tıbbi, psikolojik ve maddi destek sağladıklarını dile getiren Şavçenko, "Gelenlerin bazıları korkunç haldedir. Bazı gelenleri gördüğümüzde gözyaşımızı döktük. Evinden üzerindeki eşyalarla kaçmak zorunda kalmış." diye konuştu.

Şavçenko, Fastiv'in Eskişehir'deki Odunpazarı Belediyesi ile geçen yıl kardeş belediye iş birliği protokolü imzaladığını anımsattı.

Fastiv'deki insani yardım merkezinde çalışanlardan Yuliya ise kent sakinleri ile savaş döneminde seferber olduklarını belirterek, "İnsanlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde de bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2014'e kadar huzur ve barış içinde yaşadık"

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir köyden gelen Lionella Çaplik, bölgede "korkunç" olayların yaşandığını belirterek, "Rus ordusu saldırıyor. Ordumuz ise topraklarımızı savunuyor. Sürekli bombalanıyoruz. Tüm mal varlığımızı bırakıp buraya gelmek zorunda kaldık. Burada ise sıfırdan başlıyoruz." dedi.

Söz konusu bölgenin kurtarılacağı ve tekrar köyüne döneceği umudunu paylaşan Çaplik, "2014'e kadar her şey yolunda idi. Huzur ve barış içinde yaşıyorduk. Savaş hayat düzenimizi bozdu. Kimseyi topraklarımıza davet etmedik." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu
Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu
Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu
Ukrayna'nın Fastiv kenti, tehlikeli bölgelerden ayrılan siviller için sığınak oldu

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Ukrayna, Savaş, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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