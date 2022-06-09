Ukrayna'nın günlük askeri kaybı 100-200 arası - Son Dakika
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Ukrayna'nın günlük askeri kaybı 100-200 arası

09.06.2022 21:32
Ukrayna'nın günlük askeri kaybı 100-200 arası

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'dan günlük askeri kayıplara ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu aktardı.

Podolyak, Ukrayna'nın yüksek zayiatın ana nedenlerinden birinin Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri güç farklılıklarından kaynaklandığını belirterek, Ukrayna'nın Batı'nın sağlayabileceği en güçlü topçu sistemlerinden bir avuç değil, yüzlercesine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'nın ateş gücüne karşılık verebilmesi ve Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilmesi için 300 roketatar sistemine ihtiyacı olduğunu aktararak, "Rusya ciddi bir askeri yenilgiye uğramadan hiçbir şekilde diyalog mümkün olmayacak ve ülkemizin bir kısmını almaya çalışmaya devam edecekler" dedi. - KİEV

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Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın günlük askeri kaybı 100-200 arası - Son Dakika

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