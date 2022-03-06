Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: "Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: "Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük"

06.03.2022 21:22

Son dakika haberler: Uçağın gökyüzünden yanarak düşüşü Ukrayna askerlerinin sevinci KİEV (AA) – Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından Harkiv yakınlarında Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Uçağın gökyüzünden yanarak düşüşü

Ukrayna askerlerinin sevinci

KİEV (AA) – Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından Harkiv yakınlarında Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv'de Ukrayna güçleri tarafından Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Sinegubov, "Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulinichi bölgesinde düştü. Harkiv hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım ağlarında, Rus savaş uçağının düşme anının video su yayımlandı.

Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük
Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük
Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük

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Ukrayna, Harkiv, Savaş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: 'Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: "Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük" - Son Dakika
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