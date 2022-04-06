Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

06.04.2022 04:04
Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Harkiv'deki hayvanat bahçesini kuran Oleksandr Feldman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekoparktan etçilleri çıkarmaya başladık. Saldırılara rağmen 4 hayvan tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Tahliye için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Feldman, hayvanları mümkün olduğu kadar kurtarmaya çalışacaklarını vurguladı.

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Ukrayna, Harkiv, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor - Son Dakika


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