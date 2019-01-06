Ukrayna'nın Harkov Kentinde 2 Türk Kızın Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç., Savcılık...
1 saat önce
IHAAW153302-ASA/06-01-2019- Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW153302-ASA/06-01-2019
- Ukrayna
'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 06.01.2019 15: 33: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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