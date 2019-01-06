Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın Harkov Kentinde 2 Türk Kızın Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç., Savcılık...

Ukrayna'nın Harkov Kentinde 2 Türk Kızın Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç., Savcılık...

1 saat önce

IHAAW153302-ASA/06-01-2019- Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ukrayna'nın Harkov Kentinde 2 Türk Kızın Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç., Savcılık..., System.String[]
IHAAW153302-ASA/06-01-2019

- Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 06.01.2019 15: 33: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
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