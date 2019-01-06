Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın Harkov Kentinde, 2 Türk Kızının Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç.,...

Ukrayna'nın Harkov Kentinde, 2 Türk Kızının Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç.,...

39 dakika önce

IHAAW173725-ASA/06-01-2019- Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ukrayna'nın Harkov Kentinde, 2 Türk Kızının Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç.,..., System.String[]
IHAAW173725-ASA/06-01-2019

- Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 06.01.2019 17: 37: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

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