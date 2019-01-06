Ukrayna'nın Harkov Kentinde 2 Türk Kızının Öldürülmesine İlişkin Yakalanan Hüsnü Can Ç. Çıkarıldığı...
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- Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç. çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Ukrayna
'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç. çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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