Ukrayna'nın Harkov Kentinde Hasar Görmüş Bir Bina - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Harkov Kentinde Hasar Görmüş Bir Bina

06.06.2022 16:22
Ukrayna'nın Harkov Kentinde Hasar Görmüş Bir Bina

HARKOV, 6 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın Harkov kentinde hasar görmüş bir bina görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)

HARKOV, 6 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın Harkov kentinde hasar görmüş bir bina görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)

YORUMLAR
500
Rusya, Donetsk ve Luhansk'ı vurdu: 8 ölü Rusya, Donetsk ve Luhansk'ı vurdu: 8 ölü Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi Savaşta ölen Ukrayna askeri için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Harkov Kentinde Hasar Görmüş Bir Bina - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:29:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Harkov Kentinde Hasar Görmüş Bir Bina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement