Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi

21.06.2022 20:07
Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi

Erhan AltıparmakMOSKOVA (İHA) - Kırım tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hedef aldığı Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarından 102 işçinin tahliye edildiği duyurularak, 7 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Erhan Altıparmak

MOSKOVA (İHA) - Kırım tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hedef aldığı Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarından 102 işçinin tahliye edildiği duyurularak, 7 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Rus petrol rafinerilerine, boru hatlarına ve sondaj kulelerine saldırılar düzenliyor. Ukrayna tarafından Kırım açıklarındaki Çernomorneftegaz şirketine ait sondaj alanlarına düzenlenen saldırı sonrası "Kırım-1" ve "Tarniva" adlı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi. Yetkililer, 7 işçinin kayıp olduğunu, 3 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kayıplar hakkında bilgi veren Kırım Başbakanı Sergey Aksanov, "Ne yazık ki 3 yaralı ve 7 kayıp ile ilgili bilgiler doğrulandı. Kayıpların arama çalışmalarının devam edeceğinin garantisini veriyorum. Kırım Cumhuriyeti yönetimi en kısa zamanda kayıp ve yaralı kişilerin aileleri ile iletişime geçecek" dedi.

ASKERLER PLATFORM ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Aksanov, "15 asker faaliyetteki sondaj platformu çevresinde önlem alıyor" ifadelerini kullanarak, zarar gören platform çalışanlarının ailelerine yardımlar yapılacağını aktardı. Aksanov, "Rusya Savunma Bakanlığının izni doğrultusunda sondaj platformunu restore etmek üzere bölgeye çalışma grupları gelecek. Ayrıca soruşturma makamları hasarın sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapacak. Hiç şüphe yok ki federal hükümet tarafından yardımlar ödenecek" dedi. Kayıp 7 işçi hakkında da umutlu olduğunu ifade eden Aksanov, "Maalesef aramalardan henüz sonuç çıkmadı. Hava koşulları izin verdiği sürece insanların hayatlarına dair umutlarımız var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna'da Türk inşaat şirketinin işçiler için kullandığı otel sivillere tahsis edildi Ukrayna'da Türk inşaat şirketinin işçiler için kullandığı otel sivillere tahsis edildi Covid-19: Uzmanlar, yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor Covid-19: Uzmanlar, yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Göreme Belediyesi'nden personele bayram ettiren haber! Ücretler ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 artış yapıldı
19:58 Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 20:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın hedef aldığı sondaj alanlarından 102 işçi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement