Ukrayna'nın Herson şehrinde halk Rus askerlerini protesto etti - Son Dakika

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Herson şehrinin merkezindeki Rus askerleri gösteri yapan halka müdahale etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, yaptığı açıklamada, Herson'daki Ukraynalıların Rus ordusuna karşı protesto gösterisi düzenlediğini belirtti.

Rus güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını kaydeden Geraşenko, Rus ordusunun havaya ateş ederek halka müdahale ettiğini vurguladı.

Bunun üzerine bir süre dağılan göstericilerin gazın etkisini kaybetmesinin ardından protestolarını sürdürmek için yeniden şehir meydanına toplandığını aktaran Geraşenko, "Bugünkü Herson, her zamanki gibi cesaretiyle şaşırtıyor. İnsanlar barışçıl bir mitinge gitti. Onları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı." ifadelerine yer verdi.

Rus ordusunun 2 Mart'ta Herson'a girmesinin ardından şehirde gıda ve diğer ürünlerin temin edilmesinde zorluklar yaşanırken, Ukrayna makamlarınca son olarak 19 Mart'ta Herson'a gönderilen aralarında et, bebek maması, gıda ürünleri ve ilaçların yer aldığı 14 kamyondan oluşan insani yardım Rus ordusu tarafından engellenmişti.