Ukrayna'nın Herson şehrinde "ruble bölgesi" kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Herson şehrinde "ruble bölgesi" kurulacak

28.04.2022 14:29
Ukrayna'nın Herson şehrinde "ruble bölgesi" kurulacak

Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, bölgede emekli maaşlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Şehirdeki insanların maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Stremousov, "Bu nedenle emeklilere ve memurlara destek olmak için 1 Mayıs'tan itibaren 'ruble bölgesi' kurmayı planlıyoruz. 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanımına geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Stremousov, şehirdeki Ukraynalı mali kurumların ayrılması ve nakit tedarikinin durması nedeniyle rubleye geçişin "mecburiyet" olduğunu öne sürdü.

Herson'da "halk cumhuriyeti" kurulmasına yönelik bir referandum yapmayı planlamadıklarını söyleyen Stremousov, "Ukrayna, referandum yapılacağı iddiasıyla Herson'da protesto gösterileri başlatmaya çalıştı. Referandum konusunu istişare dahi etmedik." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mart'ta, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tümünün kontrol altına alındığını bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde "Herson Halk Cumhuriyeti" adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıkları yapıldığını iddia etmişti.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Herson şehrinde 'ruble bölgesi' kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:41:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Herson şehrinde "ruble bölgesi" kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement