Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak - Son Dakika
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Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak

25.05.2022 14:41
Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzaladı.

Rusya Yasa Portalı'nda yayımlanan Putin'in imzaladığı karara göre, 2019'da onaylanan sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştırıcı düzenlemeye ilaveler yapıldı.

Buna göre, Donestk ve Luhansk'ta yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanların da Rus vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağlanacak.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.

Herson'un referandum ile Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini" bildirmişti.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Herson, Rus, Güncel, Son Dakika

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