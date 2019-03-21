Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Gaman'dan Aa'ya Ziyaret

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.



Başkonsolos Gaman'ı, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ağırladı.



Ziyarette konuşan Gaman, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilere değindi. Türkiye'ye geçen sene 1,5 milyon Ukraynalı turist geldiğini hatırlatan Gaman, olumlu siyasi ilişkilerin turizmi de artırdığını vurguladı.



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de giderek arttığını belirten Gaman, "Ukrayna'da çok fazla Türk yatırımcı var. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekler için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli. 2014'te savaş ilk başladığında Türkiye, Ukrayna'ya ilk destek veren ülke oldu. Sadece sözde değil, pratik olarak da her zaman birlikte hareket ettik." diye konuştu.



Türkiye-Ukrayna arasında kültürel ilişkilerin de kuvvetlendiğini belirten Gaman, Hüseyin Altınalan'a bir tablo hediye etti.



Altınalan da AA'nın yurt içi ve dışı çalışmaları hakkında Başkonsolos Gaman'a bilgi verdi.

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