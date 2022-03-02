Ukrayna'nın Jitomir kentine füzeli saldırı: 4 ölü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Jitomir kentine füzeli saldırı: 4 ölü

02.03.2022 10:22
Ukrayna'nın Jitomir kentine füzeli saldırı: 4 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları 'Kalibre' seyir füzesiyle hedef alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları 'Kalibre' seyir füzesiyle hedef alındı. Kente yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 140 kilometre mesafede bulunan Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü civarını "Kalibre" seyir füzesiyle hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, yaptığı açıklamada saldırının ardından askeri üssün çevresindeki evlerde yangın çıktığını belirtti. Geraşenko saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kente yönelik saldırıda bir doğum hastanesinin de camları kırıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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