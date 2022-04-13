Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu

13.04.2022 15:32

- Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu Rusya saldırıları altındaki topraklarını savunurken hayatını kaybeden 2 asker, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören

Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu

KİEV - Rusya saldırıları altındaki topraklarını savunurken hayatını kaybeden 2 asker, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı törende askerlerin tabutları, çiçeklerle dolduruldu.

Rus-Ukrayna savaşının 49. gününde başkent Kiev'deki Demokrasi Meydanı'nda vatanını savunurken hayatını kaybeden Taras Bobanych ve Volodymyr Sinkiv için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan iki asker, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Duaların okunduğu, ilahilerin okunduğu tören boyunca hayatını kaybeden askerlerin silah arkadaşları ve komutanları esas duruşta bekledi. Daha sonra herkesin tek sıra halinde son kez öperek vedalaştığı kahramanların tabutunu ise sevenleri çiçeklerle doldurdu. Kırmızı karanfillerle gelen bir asker yakını, ölen askere sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Törenin ardından kahramanların naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu
Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu
Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu

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Ukrayna, Tören, Asker, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın kalbinde ağlatan törenSavaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu - Son Dakika
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