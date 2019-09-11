Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü
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Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü

57 dakika önce

AİHM’de tarihi duruşma: Ukrayna’nın, Kırım’daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya’ya açtığı dava AİHM’de görüşüldü.

Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü, System.String[]

Ukrayna'nın Kırım'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili Rusya aleyhine 2014 yılında yaptığı şikayet, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi'nde görüşüldü.


AİHM'de bugün görülen dava, Ukrayna'dan yapılan 5 binin üzerindeki bireysel başvuru için emsal oluşturması için büyük önem taşıyor.

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Ukrayna, Rusya, Kırım, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 
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