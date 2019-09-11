Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü
57 dakika önce
AİHM’de tarihi duruşma: Ukrayna’nın, Kırım’daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya’ya açtığı dava AİHM’de görüşüldü.
Ukrayna'nın Kırım'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili Rusya aleyhine 2014 yılında yaptığı şikayet, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi'nde görüşüldü.
AİHM'de bugün görülen dava, Ukrayna'dan yapılan 5 binin üzerindeki bireysel başvuru için emsal oluşturması için büyük önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00
Udmurtya Cumhuriyeti'nde bir profesör, anadili unutulduğu için devlet binası önünde kendini yaktı Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı