Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

08.04.2022 22:02

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıklamıştı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıların tedavisine yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söylemişti.

Rus güçlerce "Toçka-U" füzesiyle vurulduğu bildirilmişti

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzeleri sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

YORUMLAR
500
Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine 'çocuklar için' yazıldığı iddia edildi Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine 'çocuklar için' yazıldığı iddia edildi Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Kramatorsk, Ukrayna, Donetsk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement