Ukrayna'nın Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor

06.10.2022 20:10

Kupyansk kentinden detaylar Şehirdeki mühimmatlar Halkın otobüs beklemesi KUPYANSK (AA) – Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentine bağlı Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Kupyansk kentinden detaylar

Şehirdeki mühimmatlar

Halkın otobüs beklemesi KUPYANSK (AA) – Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentine bağlı Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor - Son Dakika
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