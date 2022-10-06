Ukrayna'nın Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor

Kupyansk kentinden detaylar
Şehirdeki mühimmatlar
Halkın otobüs beklemesi KUPYANSK (AA) – Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentine bağlı Kupyansk kentinde halk zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.
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