Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi: "Yeterli insanımız var ama yeterli ekipmanımız yok" - Son Dakika

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, ülkesinin Rusya ile savaştığını belirterek "Bu olağan dışı anda, yeterli insanımız var ama yeterli ekipmanımız yok." ifadesini kullandı.

Pristayko, Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dört bir yandan Ukrayna'ya saldırdığını ve topraklarını almaya çalıştığını belirtti.

Rusya'nın şimdiye kadar birkaç şehri aldığını, sivilleri ve askerleri öldürdüğünü belirten Pristayko, ülkesinin gerçek bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

"Savaş bitmedi, şu anda savaşıyoruz ve biz konuşurken insanlar ölüyor." diyen Pristayko, Rus kuvvetlerinin, baraj ve köprüler gibi kritik altyapıları da hedef aldığını ve şimdiye kadarki kaybın "dayanılamaz" olduğunu dile getirdi.

Pristayko, "Bu olağan dışı anda, yeterli insanımız var ama yeterli ekipmanımız yok." açıklamasında bulunarak her türlü yardıma açık olduklarını dile getirdi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya, radyasyonun olduğu ve kimse yaşamadığı için korunmayan yasaklı Çernobil bölgesi üzerinden girdiğini söyleyen Pristayko, Ukraynalıların bir noktada bir Rus işgalinin geleceğine her zaman inandığını ve bu nedenle Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya çalıştığını kaydetti.