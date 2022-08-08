Tahıl gemisi Lübnan'a ulaşmadı; "İsrail'in Gazze saldırıları dikkatle incelenmeli" - Son Dakika
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Tahıl gemisi Lübnan'a ulaşmadı; "İsrail'in Gazze saldırıları dikkatle incelenmeli"

08.08.2022 09:19
Tahıl gemisi Lübnan'a ulaşmadı; "İsrail'in Gazze saldırıları dikkatle incelenmeli"

Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Odesa limanından ayrılan tahıl yüklü ilk geminin planlandığı gibi Lübnan'a varamayacağını bildirdi.

Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Odesa limanından ayrılan tahıl yüklü ilk geminin planlandığı gibi Lübnan'a varamayacağını bildirdi. Konu hakkında konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, " İsrail'in Gazze saldırıları dahil, diğer ne sebep olursa olsun dikkatle incelenmeli" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna ve BM tarafından hazırlanan ve imzalanan mutabakat gereği, tahıl yüklü ilk gemi 1 Ağustos 2022 tarihinde Odesa Limanı'ndan ayrıldı. Tahıl koridorunun ilk gemisi Sierra Leone bandıralı Razoni'nin Lübnan Limanlarına henüz ulaşamamasının ve limana yanaşamamasının nedenleri hakkında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin diplomatik başarısının başta ABD, AB ve diğer tahıl ithal eden bölge ülkeleri nezdinde memnuniyetle karşılandığını ve takdir gördüğünü belirten Olçar, "Türkiye'nin tarafsız ve dengeli politik duruşu sebebiyle ortaya koyduğu ve sahaya yansıttığı bu çözüm yöntemi özellikle Doğu Avrupa'da yaşanan diğer kriz alanlarına da rol-model olabilme ihtimalini ön plana çıkardı" diye konuştu.

DENETİM SÜREÇLERİ DİKKATLE İZLENMELİ

Olçar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak, dünyanın diğer bölgelerinde meydana gelen farklı gelişmeler, Çin-Tayvan-ABD gerilimi, Sırbistan- Kosova arasındaki çözümsüzlükler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Türkiye'nin Rusya ile olan temasları ve haklı Suriye Harekatı vb. bölgede barış ve istikrardan yana olmayan güçlerin yeni oyunlar ve oyuncular yaratmasına sebep olabilir."

Gemilerin çıkış noktasından varış noktasına, intikallerinin ve denetim süreçlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Beykent Üniversitesi'nden Dr. Kemal Olçar, "Henüz oldukça erken bir analiz olmasına rağmen tahıl koridorunun ilk gemisi Sierra Leone bandıralı Razoni'nin Lübnan Limanlarına henüz ulaşamamasının ve limana yanaşamamasının nedenleri teknik, politik, askeri gerekçeler, İsrail'in Gazze saldırıları ve diğer ne sebep olursa olsun dikkatle incelenmeli" dedi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, İsrail, Lübnan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl gemisi Lübnan'a ulaşmadı; 'İsrail'in Gazze saldırıları dikkatle incelenmeli' - Son Dakika

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