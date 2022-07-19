Medvedev: 'Rusya tüm hedeflerine ulaşacak, barış bizim şartlarımıza göre olacak'

Kaynak: AA

Luhansk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi - Son Dakika

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