Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi

19.07.2022 12:31

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA

Luhansk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rus güçlerinin kontrolü altındaki tarım alanları havadan görüntülendi - Son Dakika
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