Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi - Son Dakika
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Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi

29.03.2022 15:08

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü, Rusya-Ukrayna savaşının izlerini taşıyor.

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü, Rusya-Ukrayna savaşının izlerini taşıyor.

Bölge merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Tryohizbenka, 24 Şubat'ta başlayan savaşın ikinci gününde Rus ordusu ile Luhansk'taki ayrılıkçılar tarafından ele geçirildi.

Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip köyde, çatışmalar esnasında köprü ve altyapı hasar gördü.

Köy, çatışmaların ardından insani krizin eşiğine geldi.

Köyde Ukrayna askeri güçlerinden kalan siperler bulunuyor. Siperlerde Ukrayna ordusuna ait mühimmatlar ve belgeler dikkati çekiyor.

Ele geçirilen Ukrayna silahları bölgeye getiriliyor

Rusya askeri güçlerinin savaşta ele geçirdiği Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatlar Luhansk bölgesine getiriliyor.

Söz konusu silahların arasında çeşitli zırhlı araçların yanı sıra tank, çok namlulu roketatar ve tanksavarlar bulunuyor.

Kullanılabilir silahların Luhansk'taki Rusya destekli sözde ayrılıkçı yönetimin kullanımına verileceği belirtiliyor.

Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi
Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi
Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi
Ukrayna ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatlar Luhansk bölgesinde sergilendi

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Kaynak: AA

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