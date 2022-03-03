Ukrayna'nın Lviv kentinde gönüllüler, demirlerden "kirpi" yaparak barikatlara destek oluyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Lviv kentinde gönüllüler, demirlerden "kirpi" yaparak barikatlara destek oluyor

03.03.2022 14:10
Ukrayna'nın Lviv kentinde gönüllüler, demirlerden "kirpi" yaparak barikatlara destek oluyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri "kirpi" adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri "kirpi" adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Lviv'deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor ve yaptıkları tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Lviv kentinde gönüllüler, demirlerden 'kirpi' yaparak barikatlara destek oluyor - Son Dakika


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