Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor

24.03.2022 13:54
Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor

Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti.

Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti.

Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunda mülteci hareketliliği devam ediyor. Öte yandan istasyonun önünde toplanarak cepheye gitmek için hazırlık yapan Ukraynalı askerlerin arasında birçok genç kadının yer aldığı görüldü.

Üzerinde ağır silah taşıyan Ukrayna ordusu askerleri, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.

Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Lviv kentindeki sivil ve askeri yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
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