Ukrayna'nın Lysychansk Şehrinde Hasar Görmüş Bir Bina

LYSYCHANSK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki Lysychansk şehrinde yıkılan bir binanın yanından geçen bir bölge sakini, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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