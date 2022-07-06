Ukrayna'nın Lysychansk Şehrinde Hasar Görmüş Bir Bina - Son Dakika
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Ukrayna'nın Lysychansk Şehrinde Hasar Görmüş Bir Bina

06.07.2022 14:10
Ukrayna'nın Lysychansk Şehrinde Hasar Görmüş Bir Bina

LYSYCHANSK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki Lysychansk şehrinde yıkılan bir binanın yanından geçen bir bölge sakini, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

LYSYCHANSK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki Lysychansk şehrinde yıkılan bir binanın yanından geçen bir bölge sakini, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Lysychansk Şehrinde Hasar Görmüş Bir Bina - Son Dakika

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