Patlamanın büyükelçilik çalışanına teslim edilen zarfın içerisine yerleştirilen bomba nedeniyle meydana geldiği tespit edilirken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz belirlenemedi. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinden fotoğraflar şöyle

Kaynak: İHA

İspanya, Ukrayna, Madrid, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Büyükelçiliğe hain saldırı! Zarf içinde gönderilen bombayı açan görevli hastanelik oldu - Son Dakika

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