Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi

16.03.2022 16:54
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Mariupol, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi - Son Dakika


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