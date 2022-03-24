Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi

24.03.2022 15:57
Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için camiye sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye geldi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için camiye sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla şehirden tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapmaya başladı. Aralarında Mariupol'den tahliye edilenlerin de olduğu 40 kişiyi taşıyan otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Burada işlemleri yapılan Türk vatandaşları İstanbul'a hareket etti.

-"Herkes camide toplandı"

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaşayan ve Rus bombardımanı sırasında Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne sığınanlar arasındaki Kemal Akbulut ve Mirza İmam Aliyev de ilk gelen kafilede yer aldı.

Akbulut, AA muhabirine, Mariupol'de savaş nedeniyle her yerin bombalandığını, "cehennemin ortasından" çıkarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla 15 gün hiç evden çıkmadıklarını anlatan Akbulut," Bir gecede 120'den fazla bomba saydım. Bir arkadaş geldi, acilen camilerde toplanmamız istendi evler bombalandığı için. Herkes elinde ne varsa camiye getirdi. Orada yemek yaptık, yedik. Allah razı olsun. Üç gün camide kaldık. Daha sonra Türkiye'den gönderilen otobüslerle vatanımıza geldik, şükürler olsun." dedi.

Mariupol'deki camiye sığınanlar arasında sadece Türkler değil, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova vatandaşlarının da bulunduğunu anlatan Akbulut, herkesin orada birbirine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"Hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu"

Akbulut, camide kalan bazı kişilerin Müslüman olduğuna şahit olduğunu anlatarak, "Camide 60-70 civarında her milletten insan vardı. Benim gözümün önünde hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu. 10 kişiye yakın kişi Müslüman oldu. Gerçekten çok etkilendik." dedi.

"Allah Türk devletine yardım etsin, güçlü etsin"

Azerbaycan vatandaşı Mirza İmam Aliyev ise çalışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Rusların Mariupol'ü bombalamaya başlamasıyla herkesin Allah'ın evi camiye sığındığını ve bombardımandan kurtulduklarını anlatarak, "Taş taş üstünde bırakmıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Doğumhaneyi bombaladılar. Caminin yakınına bile bomba attılar. Camide kalabalıktık. Onlar da tahliye edildi. Allah Türk devletine yardım etsin, güçlü etsin. Türk devleti ayrım yapmadan tüm milletlere yardım etti. Allah'a orada kalanlara da yardım etsin." dedi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi
Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi

YORUMLAR
500
Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti! Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti!

Mariupol, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement