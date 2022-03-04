Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi

04.03.2022 23:22
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, şehrin 5 gündür acımasız bir bombardıman altında kaldığını ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın 5 gündür susuz, elektriksiz kaldığını, yiyecek ve ilaçlarının da tükenmekte olduğunu bildirdi.

Kentteki hastanelerde 300 yaralının olduğunu ve doktorların 9 gündür onların sağlığı için mücadele ettiğini aktaran Boyçenko, buna karşın Rus birliklerinin hastanelere bile ateş ettiğini anlattı.

Şehirde Rusya ordusunun kuşatması altındaki 400 bin kişiye yardım yapılması ve bu kişilerin tahliyesi için güvenlik koridoru oluşturulmasını isteyen Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında

Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mariupol şehrinde 'güvenlik koridoru' talebi - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 23:29:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Mariupol şehrinde "güvenlik koridoru" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement