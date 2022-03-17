Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi

17.03.2022 23:21
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mariupol'deki camide, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla akrabalarından bir kısmının bugün şehirden çıkabildiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk vatandaşları ve yakınlarını almak için tahsis edilen otobüslerin bugün de Mariupol'e giremediğini dile getiren Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ve oradaki Türklerin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, "Bu nedenle caminin bulunduğu bölge bombalanmıyordu. Araçları olanlar, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bulunduğu bölgeyi kullanarak şehirden ayrıldı. Mariupol'den bugün çıkan Türk vatandaşı ve yakınlarının sayısı 65 oldu." dedi.

Mariupol'den tahliye edilenlerin Zaporijya'ya gittiğini kaydeden Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının destekleriyle Mariupol'de kalan 87 Türk vatandaşı ve akrabalarının tahliye edilmeye çalışıldığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Bakan Akar: '(Mariupol'de camiye sığınan Türk vatandaşları) Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor''Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse... Bakan Akar: '(Mariupol'de camiye sığınan Türk vatandaşları) Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor''Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse...

İsmail Hacıoğlu, Mariupol, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Rusya bu sefer Bosna'yı tehdit etti! NATO'ya katılma planı ortalığı karıştırdı
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement